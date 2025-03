Prinses pareert kritiek op huidverzorgingslijn: ik ben wie ik ben

De Zweedse prinses Madeleine snapt dat er kritiek is op het feit dat ze een eigen huidverzorgingslijn begint. De jongste dochter van koning Carl Gustaf en koningin Silvia kan er echter niets aan doen dat ze als prinses is geboren, zo reageerde ze vrijdag in gesprek met het Zweedse blad Svensk Damtidning.

“Ik ben wie ik ben. Ik begrijp dat mensen over mij praten als prinses, maar ik heb het merk als Madeleine Bernadotte gelanceerd”, zegt Madeleine over de kritiek dat ze haar positie als prinses zou misbruiken voor haar lijn. “Een paar jaar geleden werd besloten dat ik minder officiële verplichtingen kreeg. Dat gaf me de ruimte om andere dingen te doen. Ik zie geen probleem met de balans”, aldus de prinses.

Het hof gaf afgelopen week ook aan dat Madeleine zonder problemen andere werkzaamheden kan doen. Het paleis benadrukte daarbij dat de prinses geen toelage krijgt en haar eigen naam gebruikt. De 42-jarige Madeleine kondigde haar huidverzorgingslijn maandag aan.