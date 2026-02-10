Prinses Sofia bevestigt ontmoetingen met Jeffrey Epstein

Prinses Sofia van Zweden heeft voor het eerst in het openbaar gereageerd op haar banden met zedendelinquent Jeffrey Epstein. De echtgenote van prins Carl Philip bevestigde dinsdag dat de twee elkaar in het verleden twee keer troffen.

De prinses, die ook opdook in de zogenoemde Epstein-files, stelde dat ze Epstein zag in een restaurant en bij een filmvertoning. “Gelukkig was dat alles. Nu ik heb gelezen over al die vreselijke misdaden die hij jonge vrouwen heeft aangedaan, ben ik zo dankbaar dat ik sinds die paar gelegenheden in mijn twintiger jaren niets meer met hem te maken heb gehad”, zei ze tegen Zweedse media. “Mijn gedachten gaan echt uit naar alle slachtoffers.”

Het Zweedse hof meldde in december al dat Sofia en Epstein elkaar tweemaal ontmoetten. Dat gebeurde toen ze nog niet getrouwd was met Carl Philip, het tweede kind en de enige zoon van koning Carl Gustaf en koningin Silvia.

Sofia werd door Zweedse media naar haar banden met Epstein gevraagd toen ze dinsdag voor het eerst in maanden weer in het openbaar verscheen. Sinds de geboorte van haar vierde kind, vorig jaar februari, heeft ze nauwelijks openbare verplichtingen gehad.