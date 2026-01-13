Prinses Sofia gaat na geboorte dochter weer meer werken

De Zweedse prinses Sofia lijkt dit jaar weer meer koninklijke werkzaamheden op te pakken. De echtgenote van prins Carl Philip heeft sinds de geboorte van haar vierde kind, vorig jaar februari, weinig openbare verplichtingen meer gehad. Maar nu staan de eerste klussen weer in haar agenda.

Sofia woont begin februari met Carl Philip onder meer een bijeenkomst van hun gezamenlijke stichting bij en gaat ook naar de Zweedse Ctrl + Rights Youth Summit.

De afgelopen maanden deed Sofia het qua koninklijke taken rustig aan om voor haar dochter Ines te zorgen. Zo sloeg ze onder meer het jaarlijkse banket ter gelegenheid van de uitreiking van de Nobelprijzen over.