Prinses Sofia houdt toespraak over vooroordelen

Prins Carl Philip van Zweden en zijn vrouw prinses Sofia waren dinsdag aanwezig bij een manifestatie voor kinderen in Stockholm. Het evenement werd mede-georganiseerd door de Tim Bergling Foundation, de stichting van de in 2019 overleden Avicii.

Prinses Sofia hield een toespraak tijdens het evenement in de naar de dj vernoemde concertarena in Stockholm. “Vooroordelen doen iedereen pijn”, hield ze haar gehoor voor. “Vooral voor degene die er last van heeft. Maar eigenlijk ook voor degene die ze uitdraagt.” Verder zei de royal dat vooroordelen zorgen dat mensen geremd worden in het ontmoeten van andere mensen en het maken van nieuwe vrienden.

Scholen in heel Zweden deden mee aan het schoolproject door te praten over vooroordelen. Het doel van het project is om het bewustzijn in de samenleving over mensen met verstandelijke beperkingen te vergroten.