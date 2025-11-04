Prinses Sofia slaat Nobelbanket over

De Zweedse koninklijke familie is volgende maand niet compleet tijdens het jaarlijkse banket ter gelegenheid van de uitreiking van de Nobelprijzen. Prinses Sofia slaat dit jaar over om op haar in februari geboren dochter Ines te passen.

“Ze zorgt voor prinses Ines, die nog steeds klein is”, verklaart een woordvoerder van het hof de afwezigheid van Sofia tegenover het Zweedse blad Svensk Damtidning.

De overige volwassen leden van de Zweedse koninklijke familie zijn er wel bij. Het gaat om koning Carl Gustaf, koningin Silvia, kroonprinses Victoria en haar man prins Daniel, prins Carl Philip en prinses Madeleine en haar man Christopher O’Neill.