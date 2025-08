Prinses Sofía verschijnt in afgeprijsde jurk van Zara

De Spaanse prinses Sofía droeg maandag tijdens de koninklijke receptie op Mallorca een nieuwe jurk die haar vermoedelijk niet veel heeft gekost. Het kledingstuk is afkomstig van Zara en kost momenteel in de uitverkoop minder dan 10 euro, ontdekten Spaanse media.

De 18-jarige Sofía viel naast haar familie op met haar roze en mouwloze tie-dyejurk. Het model is inmiddels niet meer te verkrijgen. Ook in Nederland is de jurk, die voor 8 euro op de website staat, uitverkocht.

Sofía’s zus Leonor trok voor de receptie een jurk van haar moeder Letizia uit de kast. De koningin droeg de blauw-witte jurk twee jaar geleden eveneens in Mallorca.