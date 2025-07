Prinses Victoria viert 48e verjaardag op Zweeds eiland Öland

Victoria van Zweden viert maandag dat zij 48 jaar is geworden. De kroonprinses viert haar verjaardag op het Zweedse eiland Öland, meldt het Zweedse hof maandag.

Bij het verjaardagsbericht op Instagram deelt het hof een foto van de kroonprinses in klederdracht. De foto is van eerder deze zomer toen de onderscheiding Ölander van het Jaar werd uitgereikt.

Het Zweedse koningshuis meldt dat Victoria later in de middag felicitaties van het publiek ontvangt bij Slot Solliden, het zomerpaleis van de koninklijke familie in Borgholm op Öland.

Samen met haar familie maakt ze per koets een rondrit door Borgholm. Daarna zijn Victoria en haar familie bij het Victoria-concert in de ruïne van kasteel Borgholm.