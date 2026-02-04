Privédetective deed ‘vreselijke dingen’ voor krant in zaak-Harry

Dan Portley-Hanks, een Amerikaanse privédetective, zegt dat hij in opdracht van de Daily Mail en de Mail on Sunday “vreselijke dingen” heeft gedaan in relatie tot prins Harry. De jongste zoon van de Britse koning Charles is verwikkeld in een langdurig proces met uitgever Associated Newspapers Limited (ANL). Volgens Harry zouden de kranten hem en een aantal andere Britse prominenten onder meer hebben afgeluisterd om zo onrechtmatig informatie te vergaren voor artikelen.

De 79-jarige Portley-Hanks heeft een schriftelijke verklaring afgelegd over zijn rol in het afluisterschandaal, meldt de BBC woensdag. Hij zegt dat hij vanaf begin jaren negentig zo’n twintig jaar voor ANL heeft gewerkt om “gedetailleerde informatie” boven tafel te krijgen over bekende oud-stellen als Formule 1-coureur Lewis Hamilton en zangeres Nicole Scherzinger. Het ging onder meer om telefoonverkeer en contactgegevens, zegt de Amerikaan.

Portley-Hanks dook ook in de gegevens van prins Harry, al zegt hij zich daarover weinig meer te kunnen herinneren. “Ik weet dat ik dingen heb gedaan voor de Mail on Sunday en de Daily Mail in relatie tot prins Harry. Ik weet dat ik vreselijke dingen moest doen, maar ik kan me niet meer precies herinneren wat.” De privédetective zegt met zijn bekentenis het juiste te willen doen voordat hij doodgaat. “Het graven in de privacy van die mensen veroorzaakte veel leed bij mij.”

ANL ontkent dat prins Harry onderwerp is geweest van onrechtmatige informatievergaring. Het proces loopt naar verwachting in maart ten einde. De rechtbank in Londen doet later schriftelijk uitspraak.