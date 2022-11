Producent wil ‘oprechte’ Laurentien terug in nieuwe sintfilm

Als het aan producent Lucio Messercola ligt, zal prinses Laurentien ook te zien zijn in de volgende Grote Sinterklaasfilm. Dat laat hij vrijdag desgevraagd weten. De eerste film waarin de vrouw van prins Constantijn te zien is, behaalde binnen drie weken de status van Gouden Film.

“Prinses Laurentien was ontzettend fijn om mee te werken tijdens de opnames van De Grote Sinterklaasfilm: Gespuis in de Speelgoedkluis en ze heeft het ontzettend goed gedaan”, zegt producent Lucio Messercola. “Zo geloofwaardig en oprecht. Als ze volgend jaar een gaatje in haar agenda heeft, is ze absoluut welkom om weer mee te doen.”

De echtgenote van prins Constantijn speelt in Gespuis in de Speelgoedkluis zichzelf. In de familiefilm, die nu in de bioscopen te zien is, krijgt Hugo Hogepief de belangrijke taak om op de sleutelring van Sinterklaas te passen. Maar wanneer hij die kwijtraakt en twee gemeneriken de sleutelring in handen krijgen, is het nog maar de vraag of de speelgoedkluis wel geopend kan worden.

In de film zijn ook rollen weggelegd voor Richard Groenendijk, Robert ten Brink en Jan Versteegh.