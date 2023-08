Producer van Nick & Simon geridderd in Zutphen

Muziekproducer en songwriter Gordon Groothedde is woensdagavond geridderd in Zutphen. Burgemeester Wimar Jaeger verraste de Zutphenaar en benoemde hem tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Volgens Jaeger hoort Groothedde “tot de absolute top van de Nederlandse muziekindustrie”.

Groothedde heeft meer dan 150 albums en 1200 uitgebrachte nummers op zijn naam staan. Voor zijn werk met Nick & Simon won hij een Zilveren Harp. Daarnaast won hij zo’n veertig Platina en Gouden Platen.

In zijn studio in Zutphen werkte Groothedde samen met vrijwel alle grote Nederlandse artiesten. Hij produceerde muziek voor Nick en Simon, Douwe Bob, Guus Meeuwis, Armin van Buuren, Maan, Krezip, Miss Montreal, Marco Borsato, BLØF, de 3JS en Boudewijn de Groot. Ook internationaal is hij een veelgevraagde producer. Zo werkte de Zutphenaar samen met Katie Melua, Live, Beth Hart, Snoop Dogg en Willie Nelson.