Programma Koningsdag in Maastricht wordt bekend

Hoe Koningsdag er dit jaar uit komt te zien in Maastricht wordt dinsdag bekendgemaakt. Koning Willem-Alexander en zijn familie vieren de dag op 27 april in de Limburgse stad, nadat het feest daar in 2020 niet heeft kunnen doorgaan vanwege de coronamaatregelen. Willem-Alexander wordt dit jaar 55 jaar. Sinds 2014, bijna een jaar na zijn inhuldiging, wordt Koningsdag jaarlijks op 27 april gevierd. Onder zijn moeder Beatrix werd de landelijke feestdag, toen nog Koninginnedag, gevierd op 30 april.

Op een persbijeenkomst zullen dinsdag de burgemeester van Maastricht Annemarie Penn-te Strake, de gouverneur van de provincie Limburg Emile Roemer en Servé Hermans, programmaleider Koningsdag Maastricht, een toelichting geven op de festiviteiten. Hoe het programma eruit komt te zien is nog niet helemaal bekend. De organisatie werkte de afgelopen tijd meerdere scenario’s uit. Inmiddels is duidelijk dat nu de coronaregels zijn verdwenen, het een volledige viering van Koningsdag zal worden zoals in 2020 de bedoeling was.

Gezegd is al wel dat het koninklijk gezelschap om 11.00 uur aankomt met de koninklijke bus en uitstapt op de Sint Servaasbrug. Daarna wandelen ze ongeveer een kilometer via Vissersmaas en Het Bat, Graanmarkt, Onze Lieve Vrouweplein en Bredestraat naar het Vrijthof, waar de finale is. De wandeling zal ongeveer twee uur duren en langs optredens gaan. Het thema van deze Koningsdag is, net als twee jaar geleden de bedoeling was, Leef Maastricht!

De afgelopen twee verjaardagen van Willem-Alexander waren vanwege de coronacrisis kleiner van opzet. In 2020 bleven de koning en koningin Máxima en hun dochters Amalia, Alexia en Ariane thuis op Paleis Huis ten Bosch. Vorig jaar was het gezin in Eindhoven, zonder publiek.