Programma staatsbezoek Italiaanse president onthuld

De Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) heeft donderdag meer details bekendgemaakt over het staatsbezoek dat de Italiaanse president Sergio Mattarella begin november aan Nederland brengt. De president en zijn dochter Laura Mattarella doen ons land aan van 9 tot en met 11 november.

Het staatsbezoek vindt plaats op uitnodiging van koning Willem-Alexander. Op de eerste dag zullen Willem-Alexander en koningin Máxima de Italiaanse president officieel welkom heten op de Dam in Amsterdam. In de avond is er ook een staatsbanket in het Koninklijk Paleis in Amsterdam.

Op de tweede dag van het staatsbezoek legt president Mattarella een krans bij het Haags Herdenkingsmonument 1940-1945 en gaat hij langs bij de Staten-Generaal in Den Haag. Hier heeft hij ontmoetingen met de voorzitters van de Eerste en de Tweede Kamer. Aansluitend ontvangt minister-president Mark Rutte president Mattarella op het Binnenhof voor een regeringslunch. Hierbij is ook het koningspaar aanwezig.

De dag wordt afgesloten met een muzikale voorstelling van Beatrice Rana en Ludovica Rana in het Concertgebouw in Amsterdam, dat door de gasten aan het koningspaar wordt aangeboden. Daarna nemen Willem-Alexander en Máxima afscheid van de Italiaanse bezoekers.

Het koningspaar bracht in 2017 een staatsbezoek aan Italië.