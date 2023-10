Programma staatsbezoek Portugal aan België aangepast na aanslag

Het programma van het staatsbezoek dat de Portugese president Marcelo Rebelo de Sousa aan België brengt is veranderd naar aanleiding van de aanslag in Brussel maandagavond. Het gaat om de planning op dinsdag, bevestigt een woordvoerder van het Belgische hof na berichtgeving van de Belgische koningshuisverslaggever Wim Dehandschutter.

“Vandaag zijn alle activiteiten buiten geschrapt. Activiteiten binnen gaan wel door”, aldus de woordvoerder. Of het programma van de komende twee dagen ook wordt aangepast, is nog niet bekend. “Daar is nog geen zicht op”, aldus de zegsman.

Bij de aanslag van maandag vielen twee doden en twee gewonden. Belgische media meldden dat zij Zweeds of van Zweedse afkomst zijn. De verdachte van de aanslag, de 45-jarige Abdesalem L. uit Tunesië, is overleden. Hij werd dinsdagochtend neergeschoten in een café in Schaarbeek. Het wapen dat hij zou hebben gebruikt om twee Zweden dood te schieten en een derde te verwonden, is bij hem gevonden.