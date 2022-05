Programma This Morning live uitgezonden vanuit Buckingham Palace

Het Britse programma This Morning is dinsdag live uitgezonden vanuit Buckingham Palace, in aanloop naar het jubileumweekend ter ere van het platina jubileum van koningin Elizabeth. De Britse koningin, die zeventig jaar op de troon zit, stond dan ook centraal in de uitzending.

De Britse schrijver Gyles Daubeney Brandreth vertelde over het moment waarop hij haar voor het eerst ontmoette. Ook Sam Ryder, die gaat optreden tijdens het jubileumconcert voor de koningin, was te gast. “Je moet je best doen om de outfit van Eurovisie te overtreffen”, zei presentatrice Holly Willoughby, doelend op het zwarte glitterpak van de zanger.

Verder werd besproken hoe scones worden gegeten in Buckingham Palace. Presentator Phillip Schofield zou dinsdagochtend hebben gevraagd of hij een scone mocht met daarop eerst de jam en dan de room. “Mij werd vriendelijk verteld dat dit niet de Buckingham Palace-manier is.”

Het jubileumweekend vindt van donderdag 2 tot en met zondag 5 juni plaats in het Verenigd Koninkrijk.