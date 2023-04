Programmaboek kroning Charles nu verkrijgbaar als souvenir

Het officiële programmaboek voor de kroning van koning Charles is maandag verschenen. Het 84 pagina’s tellende boek vertelt over het leven van Charles en zijn vrouw Camilla en geeft een voorproefje op de kroning op 6 mei, inclusief de dienst in Westminster Abbey.

Er staat ook informatie in over de zogenoemde Coronation Big Lunch en The Big Help Out. Verder staan er details in over kroningen in het verleden, de kroonjuwelen en de lijn van opvolging.

Het souvenir is in het Verenigd Koninkrijk te koop bij verschillende detailhandels en supermarktketens als Tesco en Sainsbury’s. Een deel van de opbrengst wordt verdeeld over twee goede doelen: de Royal Collection Trust en de liefdadigheidsinstelling van de strijdkrachten (SSAFA).