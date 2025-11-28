Prominente Surinamers eisen krans koning bij slavernijmonument

Een groep prominente Afro-Surinamers eist dat koning Willem-Alexander en koningin Máxima een krans leggen bij het standbeeld van Kwakoe, het slavernijmonument in Paramaribo. Het koningspaar brengt volgende week een staatsbezoek aan Suriname. Een bezoek aan Kwakoe is vooralsnog niet opgenomen in het programma.

“Voor ons in Suriname is dit het nationale monument dat ‘Nooit meer slavernij’ uitdraagt”, licht Henry Strijk toe aan het ANP over het monument dat de afschaffing van de slavernij op 1 juli 1863 symboliseert. “Juist daar wordt geen krans gelegd. Dat hoort niet.”

Strijk voert het woord namens de groep Afro-Surinamers, die bestaat uit onder anderen Kortensia Sumter-Griffith van Fiti Fu Wini en Iwan Wijngaarde, de leider van de beweging Feydrasi Fu Afrikan Srananman. Beide bewegingen staan jaarlijks stil bij het slavernijverleden van Suriname. Wijngaarde en Sumter-Griffith waren voorafgaand aan de excuses voor het slavernijverleden die toenmalig premier Mark Rutte in december 2022 bracht, gesprekspartners van de Nederlandse regering.

Waardigheid

De Surinaamse vicepresident Gregory Rusland sluit zich aan bij de eis. “Het zou dus een belangrijk signaal zijn als de koning ruimte zou vinden in het programma om het monument te bezoeken”, zegt Rusland tegen de Ware Tijd. Een kranslegging mag volgens de prominenten ook niet vergeten worden door Suriname zelf. “Het zegt iets over hoe wij ons verleden erkennen en hoe wij onze waardigheid bewaken.”

De Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) laat weten niet op de hoogte te zijn van de eis en verwijst naar de programmaonderdelen waarin aandacht is voor het slavernijverleden. Zo legt het koningspaar een krans bij het beeld van Mama Sranan, dat symbool staat voor de verschillende bevolkingsgroepen van Suriname. Ook spreken Willem-Alexander en Máxima met nazaten van tot slaaf gemaakten en bezoeken ze een voormalige koffie- en cacaoplantage. Het driedaagse staatsbezoek begint maandag.