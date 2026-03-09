Protest bij Westminster Abbey rond Commonwealth Day

Antimonarchisten protesteren maandag bij Westminster Abbey in Londen, waar koning Charles en koningin Camilla en prins William en prinses Catherine later de traditionele dienst ter ere van Commonwealth Day bijwonen. De demonstranten verwezen onder meer naar Andrew Mountbatten-Windsor, de jongere broer van koning Charles, die zijn titels verloor vanwege zijn banden met de veroordeelde zedendelinquent Jeffrey Epstein.

De demonstranten droegen gele borden met teksten als Down with the crown (Weg met de kroon) en Not my King (Niet mijn koning). Ook werden teksten getoond als: Charles, what are you hiding? (Charles, wat verberg je?) en Charles, what did you know? (Charles, wat wist je?). Anderen hadden de foto van Mountbatten-Windsor bij zich waarop hij op handen en voeten boven een liggende vrouw lijkt te hangen. De foto dook onlangs op in de Epstein Files. Mountbatten-Windsor werd vorige maand nog gearresteerd voor een ambtsmisdrijf.

Commonwealth Day wordt sinds 1972 gevierd op de tweede maandag van maart.