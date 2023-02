Protesterende republikeinen joelen Charles uit in Milton Keynes

Koning Charles heeft bij een bezoek aan de stad Milton Keynes, ten noordwesten van Londen, van een deel van het toegestroomde publiek een niet al te warm welkom gekregen. Een groep anti-monarchisten jouwde hem uit toen de vorst arriveerde.

Op beelden is te zien dat de demonstranten grote letters in de lucht houden zodat “not my king” te lezen valt, ofwel “niet mijn koning”. Charles leek er niet erg van slag te zijn en begroette aan de andere zijde van de weg de juichende aanhangers van het koningshuis.

Charles was speciaal naar Milton Keynes gekomen om te vieren dat de plaats stadsrechten heeft gekregen. Tijdens een speech bood de koning zijn “oprechte felicitaties” en “de beste wensen voor de toekomst” voor de ruim 250.000 inwoners aan.