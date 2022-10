Pryce ‘diep teleurgesteld’ in kritische collega’s over The Crown

Jonathan Pryce, die in het vijfde seizoen van de Netflix-serie The Crown de rol van de Britse prins Philip speelt, zegt tegen entertainmentwebsite Deadline dat hij “diep teleurgesteld” is in collega-acteurs die openlijk kritiek hebben geuit op de dramaserie en eisten dat er een disclaimer bij de afleveringen moest worden geplaatst.

Diverse acteurs, waaronder Judi Dench, bekritiseerden onlangs de nog te verschijnen vijfde reeks van The Crown. De actrice vond bijvoorbeeld dat duidelijk moest worden gemaakt dat de serie “fictief drama” is, omdat volgens haar – en vele anderen – bepaalde scènes in het echt niet of anders hebben plaatsgevonden.

Volgens Pryce weet “een groot deel van de kijkers dat het een dramaserie is. Ze hebben er al vier seizoenen van gezien”, aldus de Oscarwinnaar. De kritiek komt volgens de 75-jarige Brit omdat men in het Verenigd Koninkrijk de laatste tijd “extra gevoelig” is na het overlijden van koningin Elizabeth, begin september.

Hoewel Pryce begrijpt dat prominenten als oud-premier John Major kritisch zijn op de serie, omdat hij er immers wel echt bij was en weet wat er wel en niet gezegd is. Major noemde het vijfde seizoen van The Crown bijvoorbeeld “een lading bagger”. Van mensen uit zijn eigen vakgebied, kan Pryce de kritiek echter niet begrijpen. “Ik ben diep teleurgesteld in mijn collega’s.”