Publiek niet langs paarden bij openstelling Koninklijke Stallen

De paarden in de Koninklijke Stallen bij paleis Noordeinde zijn dit jaar tijdens de zomeropenstelling voor het publiek een stuk minder goed te zien. Na eerdere openstellingen bleek dat de paarden “chagrijnig” werden van de tienduizenden passanten, waardoor is besloten dat de dieren alleen nog van een afstand te zien zijn.

“We hebben na drie jaar openstelling gemerkt dat de paarden die stonden op de plekken waar het publiek langsliep chagrijnig werden, het niet leuk vonden. De paarden gingen ook met hun achterste naar de mensen staan. Allemaal tekenen dat een paard zich niet senang voelt”, aldus Hans Veenhuijzen, stalmeester van het Koninklijk Staldepartement.

Ruim 40.000 passanten die in drie weken langslopen is veel, ook voor een paard, zei Veenhuijzen. “We zijn natuurlijk ook geen dierentuin. Een paard moet zich veilig voelen in zijn box, dat is een stukje dierenwelzijn waar wij ook mee bezig zijn, dus we vonden: dit moeten we anders inrichten.”

Paardenhoofd

De boxen waar het publiek langsloopt, zijn vanaf woensdag, wanneer de openstelling start, leeg. Vanachter een afzetlint zijn de paarden die er zijn nog wel te zien, maar alleen als zij hun hoofd uit de box steken. De boxen worden de komende tijd ook verbouwd, zodat ze in de toekomst voldoen aan regelgeving die voorschrijft hoeveel ruimte een paard moet hebben. “We gaan nu naar veertien vierkante meter voor een paard”, aldus Veenhuijzen.

Er staan deze zomer zestien Gelderlanders en Friezen, de rassen die in de Koninklijke Stallen staan, in de stallen bij het paleis. De andere helft van het totaal van 32 paarden staat in een weiland bij paleis Het Loo in Apeldoorn. Daar genieten ze van een zomervakantie voordat zij in september weer aan het werk moeten op Prinsjesdag. Na drie weken komen ze terug naar Den Haag en mag de andere groep ‘vakantie vieren’.