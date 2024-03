Putters praat koning bij over voortgang kabinetsformatie

Informateur Kim Putters heeft koning Willem-Alexander vrijdagmiddag op paleis Noordeinde geïnformeerd over de voortgang van de gesprekken rondom de kabinetsformatie. Dat meldt de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD). Eerder op de dag werd bekend dat Putters ook aankomende week met PVV, VVD, NSC en BBB verder gaat praten over een mogelijk kabinet op rechts.

Hoewel NSC de optie om actief deel te nemen aan een meerderheidskabinet heeft uitgesloten, bestaat volgens partijleider Pieter Omtzigt wel de bereidheid om te gedogen.

De koning hoort, als staatshoofd en lid van de regering, door de informateur “op gezette tijden geïnformeerd te worden over zijn werkzaamheden”. Dat gebeurt in opdracht van de Tweede Kamer. Sinds 2012 is de rol van het staatshoofd beperkt in de kabinetsformatie, maar wordt de koning wel op de hoogte gehouden van de laatste ontwikkelingen.