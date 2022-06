Queen bedankt voor eerste dag van jubileumfeest

Koningin Elizabeth heeft genoten van de eerste dag van de vieringen van haar jubileum. “Bedankt voor een heerlijke dag”, is te lezen op haar Twitteraccount.

Ook kleinzoon William en zijn vrouw Catherine vonden het een heerlijke dag. “Het was heerlijk om zo velen van jullie vandaag te zien en om jullie dit weekend te zien genieten”, schreven zij op Twitter.

De Queen zat donderdag precies zeventig jaar op de troon en dat wordt tot en met zondag gevierd in het Verenigd Koninkrijk. Donderdag werden de festiviteiten afgetrapt bij Buckingham Palace met Trooping the Colour.

Vrijdag is er een dankdienst in St Paul’s Catheral. Elizabeth zal daar niet bij zijn, omdat ze donderdag tijdens de festiviteiten enig “ongemak” had ervaren.