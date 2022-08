Queen benoemt nieuwe premier mogelijk vanaf vakantieadres

De Britse koningin Elizabeth zal de nieuwe premier van Groot Brittannië begin september mogelijk niet zoals gebruikelijk benoemen op Buckingham Palace. Volgens Britse media wordt er momenteel gewerkt aan een plan om van de traditie af te kunnen wijken, zodat de Queen de opvolger van Boris Johnson op haar vakantieverblijf in Schotland kan benoemen.

De verandering in de traditie om de nieuwe premier op Buckingham Palace te benoemen komt volgens de Britse krant The Mirror voort uit de broze gezondheid van de 96-jarige vorstin. Artsen hebben haar geadviseerd om niet teveel te reizen en de benoeming op 6 september valt midden in de periode dat Elizabeth traditioneel op Balmoral Castle in Schotland verblijft. Normaliter is ze daar van juli tot oktober.

Op 5 september kiezen de conservatieven wie de in juli afgetreden Johnson zal opvolgen. De strijd gaat tussen Rishi Sunak of Liz Trus.