Queen denkt graag terug aan warmte en humor van Tutu

Koningin Elizabeth is “diep bedroefd” door het overlijden van aartsbisschop Desmond Tutu. Dat heeft de Britse vorstin zondag namens de hele koninklijke familie in een verklaring laten weten.

“Ik denk graag terug aan mijn ontmoetingen met hem en herinner me hem om zijn grote warmte en gevoel voor humor”, aldus de Queen. Volgens Elizabeth was Tutu iemand die zich “onvermoeibaar inzette voor mensenrechten in Zuid-Afrika en over de hele wereld”.

De koningin stelt dat het verlies van Tutu, die zondag op 90-jarige leeftijd overleed, wordt gevoeld door de mensen in Zuid-Afrika, maar ook door veel mensen in Groot-Brittannië, Noord-Ierland en door het hele Gemenebest.