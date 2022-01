Queen Elizabeth bedroefd om afnemen titels prins Andrew

Koningin Elizabeth heeft er grote moeite mee dat ze prins Andrew al zijn koninklijke titels af heeft moeten nemen. Dat zegt een goed ingevoerde bron tegen de Britse tabloid Daily Mail. Tegen de 61-jarige Andrew is in de Verenigde Staten een procedure aangespannen wegens seksueel misbruik.

Tot afgelopen donderdag aarzelde Elizabeth om haar zoon zijn militaire en koninklijke titels af te nemen. Volgens de bron wilde ze zich niet bemoeien met de zaak die tegen Andrew speelde. Dat veranderde echter toen bleek dat Virginia Giuffre van de rechter in Amerika verder mag gaan met de rechtszaak die ze tegen de Brit heeft aangespannen.

Dat Elizabeth toch maatregelen heeft genomen komt volgens de bron omdat het onmogelijk is voor Andrew om zijn openbare leven weer op te pakken, ook al wordt hij vrijgesproken. Zijn naam zal nooit gezuiverd worden, is de mening van Buckingham Palace.

De vorstin zou zich hebben laten leiden door prins Charles, de oudere broer van Andrew. Die zou zijn moeder hebben gemaand actie te ondernemen. Volgens Charles is het onaanvaardbaar dat een lid van de koninklijke familie een titel gebruikt in de rechtbank om zich te verdedigen tegen zulke serieuze aantijgingen. Ondanks het feit dat Elizabeth Charles gelijk geeft, zit ze toch met de hele kwestie in haar maag. De bron zegt tegen Daily Mail dat Elizabeth diep bedroefd is.