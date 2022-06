Queen Elizabeth mist vrijdag eigen dankdienst door ‘ongemak’

Queen Elizabeth II zal vrijdag niet de dankdienst ter ere van haar jubileum in St Paul’s Catheral bijwonen. Dat meldt de BBC donderdagavond. De 96-jarige vorstin heeft donderdag tijdens de festiviteiten enig “ongemak” ervaren.

Daarom ziet zij af van de dankdienst. Buckingham Palace liet weten dat zij donderdagavond nog wel bij een ceremonie met lichtbakens zal zijn. In totaal zullen er in het Verenigd Koninkrijk en in de hoofdsteden van de landen van het Gemenebest meer dan 3.500 lichten worden aangestoken.

Eerder werd ook bekend dat Andrew, de zoon van Elizabeth, niet bij de dankdienst zal zijn. Hij heeft corona, liet het paleis donderdag weten. Het zou de enige plechtigheid zijn waar Andrew bij mocht zijn, omdat hij geen werkend lid meer is van de koninklijke familie.