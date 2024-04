Queen Elizabeth tijdelijk in Madame Tussauds Amsterdam

Het wassen beeld van de Britse koningin Elizabeth staat in april en mei in Madame Tussauds in Amsterdam. Het beeld, dat gewoonlijk in Wenen staat, komt ter ere van haar geboortedag en Koningsdag naar Nederland.

Het beeld bevindt zich naast dat van prinses Diana, in de buurt van koning Willem-Alexander, koningin Máxima en prinses Beatrix.

Elizabeth overleed in 2022 op 96-jarige leeftijd. Ze was de langstzittende koningin in de Britse geschiedenis. In totaal zijn er 23 wassen beelden van haar gemaakt, het eerste toen ze pas 2 jaar oud was. Haar tweede wassen beeld, waarbij ze op een Shetlandpony zit, werd gemaakt door John Theodore Tussaud, de achterkleinzoon van Madame Tussaud.

Het recentste beeld vergde ongeveer 800 uur werk door 25 beeldhouwers.