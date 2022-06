Queen heeft achterkleindochter Lilibet ontmoet

Koningin Elizabeth heeft donderdag haar achterkleindochter Lilibet Mountbatten-Windsor ontmoet. Volgens de Britse website Daily Mail vond de ontmoeting tussen de 96-jarige vorstin en de bijna 1-jarige Lilibet plaats tijdens een privélunch met familieleden op Windsor Castle.

De dochter van prins Harry en zijn vrouw Meghan werd bijna een jaar geleden geboren in de Verenigde Staten. Het meisje is vernoemd naar haar overgrootmoeder Elizabeth, wier bijnaam Lilibet is. Komende zaterdag viert zij haar eerste verjaardag. Het meisje is momenteel met haar ouders en 3-jarige broer Archie in het Verenigd Koninkrijk voor de viering van het platina regeringsjubileum van de Queen.

Het is de eerste keer dat Harry en Meghan samen in het Verenigd Koninkrijk zijn sinds zij in 2020 een stap terug deden als senior leden van de koninklijke familie en naar de Verenigde Staten verhuisden. Eerder werd duidelijk dat de hertog en hertogin van Sussex wel bij de feestelijkheden voor het jubileum aanwezig zijn, maar vooral onopvallend zullen blijven. Donderdag verschenen zij ook niet met de familie op het balkon tijdens de Trooping The Colour-parade.