Queen ontvangt weer mensen in levende lijve

Queen Elizabeth heeft woensdag op Windsor Castle weer fysiek bezoek ontvangen. Het was het eerste bezoek nadat zij vorige week in aanraking was gekomen met prins Charles, die op zijn beurt positief getest was op het coronavirus.

Of de koningin na haar bijeenkomst met Charles ook besmet was met het coronavirus, heeft Buckingham Palace niet bekendgemaakt. Zij bestempelden de kwestie als een privézaak.

In de Oak Room van haar huis in Berkshire ontmoette de koningin zowel de vertrekkende als de nieuwe Britse minister van Defensie. Bij de bijeenkomst met James Macleod en de nieuwe minister Eldon Millar droeg de 95-jarige monarch geen mondkapje. Ook liep zij opnieuw met een wandelstok. Daarmee werd zij vorige week tijdens een bijeenkomst ter ere van haar regeringsjubileum voor het eerste gesignaleerd.