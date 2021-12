Queen openhartig over gemis van Philip in kersttoespraak

Koningin Elizabeth heeft zaterdag in haar kersttoespraak veel gesproken over haar in april overleden echtgenoot prins Philip. De 95-jarige Britse vorstin was openhartig over het gemis dat zij en haar familie voelen en zei onder meer dat ze voor het eerst echt begrijpt dat de feestdagen ook zwaar kunnen zijn.

Voordat Elizabeth haar boodschap vanuit Windsor Castle begon, waren foto’s en video’s van Philip te zien. Oftewel haar “steun en toeverlaat”, zo zei de Queen. “Ook al is het voor velen een tijd van vreugde, het kan voor sommigen die geliefden hebben verloren een zware tijd zijn. Dat begrijp ik dit jaar maar al te goed”, aldus de koningin, die voor haar doen opvallend persoonlijk was.

In de maanden na het overlijden van de prins heeft de koninklijke familie veel steun gehad aan alle eerbetonen. Het hielp dat Philip overal op de wereld zo geliefd was, aldus Elizabeth, die daarna redenen opsomde waarom dat zo was. “Die ondeugende twinkeling in zijn ogen was op het einde nog steeds dezelfde als op het moment dat ik hem voor het eerst zag.”

Bekende lach

Philip wordt dit jaar dan ook erg gemist aan de kersttafel. “Hoe zeer mijn familie en ik hem ook missen, weet ik dat hij graag zou willen dat we van Kerstmis zouden genieten.” Elizabeth ziet genoeg dingen waar zijzelf en anderen van kunnen genieten. “Kerstliederen zingen (als de juiste toon wordt gehouden), cadeautjes geven en ontvangen of naar onze favoriete film kijken waar we het einde al van weten. Dat zijn die kersttradities die families zo enorm waarderen.”

De koningin voorziet dat ze ondanks alles een fijne kerst zal hebben. “Voor mij en mijn familie – ook al mist er een bekende lach dit jaar – zal er dit jaar plezier zijn tijdens kerst omdat we de kans hebben om herinneringen op te halen en het wonderlijke van de feestdagen te zien door de ogen van onze jonge kinderen.”