Queen poseert met iconische rode box ter gelegenheid van jubileum

Het Britse koningshuis heeft ter gelegenheid van het platina regeringsjubileum van koningin Elizabeth II een foto vrijgegeven waarop de vorstin te zien is met een opvallende, rode verzenddoos. In deze en soortgelijke rode boxen ontvangt zij al gedurende haar hele regeringsperiode dagelijks de poststukken van haar privésecretarissen.

Via de rode dozen ontvangt Elizabeth documenten die haar op de hoogte houden van gebeurtenissen in het parlement, belangrijke zaken uit het buitenland en staatspapieren die haar handtekening en instemming vereisen, meldt het paleis op sociale media. De nieuwste foto van de Queen en haar rode postbox is eerder deze week gemaakt op landgoed Sandringham.

Tegelijk met de nieuwe foto zijn ook een viertal wat oudere foto’s geplaatst waarop de koningin gedurende haar 70-jarige regeerperiode met de rode dozen te zien is. Het gaat onder meer om een foto die in 1972 in haar studeerkamer op kasteel Balmoral is gemaakt en één uit 1959 waarop de majesteit aan haar bureau in Buckingham Palace de doos opent.

Het is zondag 6 februari precies 70 jaar geleden dat koningin Elizabeth II plaatsnam op de troon. De vorstin viert dat vandaag in kleine kring. Later dit jaar vinden er meer festiviteiten plaats rondom het regeringsjubileum.