Queen reageert op meisje met zorgen over onveilige straat

De 9-jarige Ruby Steadman heeft een reactie gekregen op een brief die ze aan koningin Elizabeth heeft gestuurd. Het meisje vroeg de Queen om iets te doen aan de maximumsnelheid in haar straat en ontving een kaart terug van Buckingham Palace, delen zij en haar moeder in de krant Swindon Advertiser.

Ruby besloot de brief te schrijven nadat een jongetje was aangereden in haar straat in de stad Swindon. “Het spijt me dat ik u lastigval, maar er is iets waar sommige mensen in de Ermin Street last van hebben”, begon ze haar brief. Ze vroeg of de koningin iets kan doen aan de snelheid die auto’s er moeten aanhouden. “Ik wil dat mensen zich veiliger voelen als ze de straat over steken.”

In de reactie wordt uitgelegd dat Elizabeth daar zelf weinig aan kan veranderen, maar dat haar verzoek is doorgestuurd naar de desbetreffende staatssecretaris. Ruby was heel blij met haar antwoord, vertelt ze aan de krant. “Ik ben een groot fan van de Queen en ik vond haar reactie op mijn brief erg fijn.”