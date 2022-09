Queen-wachtrij: 435 rouwenden behandeld door ambulancepersoneel

Ambulanceteams hebben inmiddels zo’n 435 rouwenden behandeld die in de rij stonden om koningin Elizabeth II opgebaard te zien liggen in Westminster Hall in Londen, meldt Sky News. De wachttijd is inmiddels opgelopen tot veertien uur. De wachtrij werd twee dagen geleden geopend.

Ongeveer 42 rouwenden zijn in het ziekenhuis opgenomen. Sommigen van hen hadden hoofdletsel opgelopen na te zijn flauwvallen. Twee vrouwen zouden seksueel zijn misbruikt. Een 19-jarige man is in verband daarmee vrijdag voor de rechtbank verschenen.