Queen weer digitaal aan het werk vanuit Windsor Castle

Koningin Elizabeth kwakkelt nog altijd met haar gezondheid en dus is ze ook dinsdag digitaal aan het werk gegaan. Via een videoverbinding overhandigden twee nieuwe ambassadeurs hun geloofsbrieven daarom coronaproof aan de koningin.

De ambassadeurs van Azerbeidzjan en Zweden waren voor de gelegenheid naar Buckingham Palace gekomen. Terwijl ze de brieven op een tafeltje legden, keek Elizabeth via het scherm vanuit een andere ruimte toe, zo is te zien op foto’s die via Twitter zijn gedeeld.

Al sinds eind vorig jaar ontvangt de 95-jarige koningin op deze manier nieuwe ambassadeurs. Niet alleen vanwege haar hoge leeftijd, maar ook vanwege haar niet-bekendgemaakte gezondheidsklachten. In oktober verbleef Elizabeth een nacht in het ziekenhuis en sindsdien mag ze alleen nog lichte taken verrichten.