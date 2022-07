Queen weer terug op Windsor Castle na bezoek aan Schotland

Koningin Elizabeth is na ruim een week weer terug op Windsor Castle, melden verschillende Britse media. De 96-jarige koningin was de afgelopen tijd in Schotland voor een officieel bezoek en bracht ook tijd door op het landgoed Sandringham in Norfolk.

Elizabeth heeft het druk gehad in Schotland. De vorstin woonde onder meer een militaire parade bij in Edinburgh en sprak met de Schotse premier Nicola Sturgeon. Mogelijk keert Elizabeth binnenkort weer terug naar Schotland. De koningin spendeert daar meestal haar zomervakantie op Balmoral Castle, haar landgoed.

De koningin hoopt komende dinsdag het George Cross te kunnen uitreiken. Pas op de dag zelf wordt besloten of Elizabeth, die al een tijdje kampt met gezondheidsproblemen, de uitreiking zal bijwonen.