Racismecommissaris hoopt nog steeds dat koning excuus maakt

Rabin Baldewsingh, de Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme, hoopt nog steeds dat koning Willem-Alexander excuses maakt voor het Nederlandse slavernijverleden. Baldewsingh sprak deze wens eerder uit. Maar verder reageert de regeringscommissaris pas op de berichten dat het kabinet in december excuses wil gaan maken als de details hiervan officieel naar buiten zijn gebracht.

Dat laat zijn woordvoerder vrijdag desgevraagd weten. Baldewsingh stelde eerder in het radioprogramma Met het oog op morgen dat een collectief sorry van Nederland alleen écht zin heeft als koning Willem-Alexander dit zegt.

De verwachting is dat de excuses in december worden aangeboden als het kabinet reageert op het rapport van het adviescollege Dialooggroep Slavernijverleden. Een van de aanbevelingen hieruit is ook om excuses aan te bieden.

Maar de waarde van dit signaal is marginaal als alleen premier Mark Rutte sorry zegt. “Kabinetten komen en kabinetten gaan”, aldus Baldewsingh. “De koning vertegenwoordigt als staatshoofd iedereen in Nederland. Het is een belangrijk gebaar dat de excuses niet namens de regering komen, dus een paar ministers, maar namens iedereen in dit land. Alleen dan kunnen we als land tot heling komen.”

Baldewsingh pleit ook voor een jaarlijkse vrije dag om het slavernijverleden te helpen verwerken en herinneren. “Het slavernijverleden heeft tot op de dag van vandaag een enorme doorwerking bij de nazaten van de tot slaaf gemaakten”, stelde hij op NPO Radio 1. “Als we tot heling willen komen, moeten die excuses op de juiste manier gemaakt worden.” De coördinator verwees naar de excuses die koning Willem-Alexander eerder maakte voor de manier waarop Nederland na de Tweede Wereldoorlog met Indonesië is omgegaan. “Als alleen de regering excuses maakt, blijft de discussie gewoon doorgaan. Dat zou ik jammer vinden.”