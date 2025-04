Radio Noordzee officieel gelanceerd door prins Pieter-Christiaan

Prins Pieter-Christiaan heeft dinsdagochtend officieel de nieuwe zender Radio Noordzee gelanceerd. “Nederland gaat een mooi station rijker zijn. Heel veel succes met de uitzendingen”, sprak de zoon van prinses Margriet en Pieter van Vollenhoven vlak voor het lanceringsmoment.

“Ik denk zeker dat Nederland hiernaar gaat luisteren”, aldus de prins. Vervolgens drukte Pieter-Christiaan samen met onder anderen Jeroen van der Boom en Nielson op een knop, om de lancering officieel te maken.

Door mist en drukte op de weg was Pieter-Christiaan iets later dan gepland in de studio. “Ik zat goed te stressen, kan ik je vertellen”, zei de prins na zijn aankomst.

Op Radio Noordzee is enkel Nederlandse muziek te horen. “Ik denk dat dat heel belangrijk is”, zei Pieter-Christiaan daarover. “Het is je eigen identiteit, we hebben mooie meezingers. We hebben iconen gehad, er staan ook nieuwe iconen op. Het is goed dat dat blijft bestaan.”