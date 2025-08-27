Rania bij opening bazaar in hoofdstad Amman

De Jordaanse koningin Rania was woensdag aanwezig bij de opening van de bazaar die de Jordaanse voetbalclub Al Ahli jaarlijks organiseert in hoofdstad Amman. De 54-jarige royal bezocht op de markt kraampjes waar kooplieden kleding, handwerk, speelgoed en verschillende gerechten hadden uitgestald.

Rania sprak ook met bezoekers die op de bazaar waren afgekomen, meldt televisiezender Roya News. In haar Instagram Stories deelt Rania enkele video’s van de gesprekken die ze voerde met aanwezigen.

Met het organiseren van de bazaar, die nog tot 31 augustus duurt, probeert Al Ahli haar “sociale betrokkenheid te bevorderen”. De club wil “producten van Jordaanse makelij promoten en ondernemers de kans bieden hun producten en diensten in een gezinsvriendelijke omgeving te presenteren”, aldus voorzitter Awni Naghway.