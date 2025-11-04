Rania blikt terug op One Young World Summit: ‘Onvergetelijk’

Koningin Rania van Jordanië heeft dinsdag teruggeblikt op haar deelname aan de One Young World Summit in München. De vrouw van koning Abdullah noemt het een “onvergetelijke ervaring” om te spreken tijdens het evenement.

“Het was een genoegen om terug te keren op dit podium”, schrijft de koningin op Instagram. Rania gaf een toespraak waarin ze opriep op te staan tegen haat. “Overal ter wereld zien we haat terugsijpelen in de fundamenten van onze wereldwijde gemeenschap. En het gevaar schuilt niet alleen in wat haat vernietigt, maar ook in wat het hervormt – ons morele kompas, ons fatsoen.”

Koningin Rania sprak op eerdere edities van het evenement. Tijdens de One Young World Summit komen jonge leiders uit landen en organisaties van over de hele wereld bijeen om onder meer zelfredzaamheid onder jongeren te stimuleren.