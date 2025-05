Rania door rugpijn afwezig bij viering onafhankelijkheid

Vanwege “de behandeling van rugpijn” kon koningin Rania van Jordanië zondag niet bij de ceremonie zijn voor de viering van de onafhankelijkheid. Dat meldde de 54-jarige vorstin, zelf dochter van Palestijnse ouders, in een bericht op Instagram.

Rania werd gedurende de dag vergezeld door haar dochter prinses Iman. “Gelukkige Onafhankelijkheidsdag voor ons geliefde Jordanië! Ik kijk er elk jaar naar uit om deze dag samen met Zijne Majesteit te vieren. Maar nu kijk ik vanuit huis mee na behandeling van rugpijn, met mijn lieve Iman die mij gezelschap houdt.”

Het was zondag exact 79 jaar geleden dat het land formeel onafhankelijk werd. Om dit te vieren werd in het Al Husseiniya Paleis in hoofdstad Amman een ceremonie gehouden, waarbij koning Abdullah en kroonprins Hoessein aanwezig waren.