Rania in New York bij receptie georganiseerd door Melania Trump

Koningin Rania van Jordanië was dinsdagavond een van de aanwezigen tijdens een receptie in New York, georganiseerd door de echtgenote van de Amerikaanse president Donald Trump. Op Instagram deelt de 55-jarige vorstin woensdag een foto van haar met Melania Trump.

Andere aanwezigen waren onder anderen de first lady van Zuid-Korea, Kim Hea Kyung en Emine Erdogan, de echtgenote van de Turkse president Recep Tayyip Erdogan.

De receptie werd georganiseerd naast een andere bijeenkomst eerder op de dag, waarbij president Trump wereldleiders met hun partners had uitgenodigd.

In New York, waar de Verenigde Naties hun hoofdzetel hebben, komen wereldleiders deze dagen bijeen voor de Algemene Vergadering en de viering van de tachtigste verjaardag van de VN.