Rania krijgt rondleiding door farmaceutische fabriek

Koningin Rania heeft maandag een farmaceutische fabriek in de Jordaanse stad As-Salt bezocht. Op Instagram deelt de vrouw van de Jordaanse koning Abdullah beelden van haar bezoek aan de fabriek van Hikma.

“Het is altijd geweldig om te zien dat Jordaanse vrouwen zo sterk vertegenwoordigd zijn in verschillende sectoren”, deelt Rania bij de beelden. Op twee foto’s is te zien hoe Rania door het gebouw loopt en met een labjas aan lachend met vrouwelijke medewerkers op de foto gaat.

In haar Stories deelt de Jordaanse koningin video’s van haar bezoek aan de fabriek. Zo is te zien hoe ze een toespraak houdt voor de aanwezigen en uitleg krijgt over diverse werkzaamheden in de fabriek.