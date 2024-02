Rania over Al Jazeera-journalist Al Dahdouh: een echte held

De Jordaanse koningin Rania heeft zaterdag in Qatar een ontmoeting gehad met de normaal gesproken in de Gazastrook gestationeerde Al Jazeera-journalist Wael al Dahdouh. De 53-jarige verslaggever verliet de enclave vorige maand om zich in Qatar medisch te laten behandelen, nadat hij in december een raketaanval van het Israëlische leger had overleefd. Van de ontmoeting deelde de vorstin een foto op Instagram, waarin zij Al Dahdouh bedankte voor zijn “inzet om het verhaal van Gaza met de wereld te delen”.

“Weinig mensen offeren zoveel op voor de waarheid”, schrijft Rania bij de foto. Waarmee ze doelt op de persoonlijke verliezen die Al Dahdouh heeft geleden tijdens de oorlog. Zo kwam hij eind oktober in het nieuws toen hij zijn vrouw, dochter (7), zoon (15), kleinkind (1,5) en schoonfamilie verloor door aanvallen van het Israëlische leger. Begin januari verloor hij zijn oudste zoon Hamza Wael Dahdouh, ook werkzaam voor Al Jazeera. Een droneaanval werd hem en een journalist van persbureau AFP fataal.

De 53-jarige vorstin is erg te spreken over dat Al Dahdouh sinds 7 oktober toch onafgebroken aan het werk bleef. “Het is dat soort moed en veerkracht die je tot een echte held maken. Moge God jouw geduld schenken en Gaza en haar bevolking beschermen”, sluit ze haar bericht af.

Rania was in de Qatarese hoofdstad Doha om de finale van de Azië Cup bij te wonen. Die werd ten koste van Jordanië gewonnen door gastland Qatar (3-1).