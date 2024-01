Rania van Jordanië: nieuwjaarsviering onmogelijk met lijden Gaza

De Jordaanse koningin Rania gaat het nieuwe jaar met een dubbel gevoel in. De 53-jarige vorstin, zelf dochter van Palestijnse ouders, zei zondag het onmogelijk te vinden aan nieuwjaarsvieringen te doen, terwijl er in de Gazastrook nog oorlog woedt. Net zoals haar echtgenoot, koning Abdullah, heeft Rania zich vaak uitgesproken over het oorlogsgeweld in Gaza van Israël sinds 7 oktober.

“Het is onmogelijk om het nieuwe jaar te vieren, wetende dat het op dezelfde manier begint als dit jaar eindigt, met onpeilbaar lijden in Gaza.” Het voorbije jaar heeft volgens Rania “een donkere schaduw geworpen op onze collectieve menselijkheid”, schrijft ze in een bericht op Instagram. Volgens haar zijn “internationale wetten en principes enkel privileges voor sommigen, maar geen rechten voor iedereen”.

En toch ziet de koningin ook nog wat positieve punten. “Maar te midden van deze duisternis heeft 2023 ook een helder licht geworpen op duizenden daden van veerkracht, geloof, moed en opoffering. Op mensen die tegen de macht in de waarheid spreken en op miljoenen die (berichten) posten en namens mensen die ze niet kennen, kilometers van hen vandaan, de straat opgaan.”

Net zoals tijdens haar kerstboodschap, bidt Rania tenslotte “dat het nieuwe jaar ons allen vrede brengt”.