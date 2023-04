Rapportcijfer Willem-Alexander en Máxima gedaald, Amalia krijgt 7

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima krijgen dit jaar beiden een lager rapportcijfer dan een jaar geleden van Nederlanders. Dat blijkt uit een enquête die Ipsos heeft uitgevoerd in opdracht van de NOS. Willem-Alexander krijgt een 6,5, waar dat vorig jaar nog een 6,7 was. Máxima scoort een 7,3, tegenover een 7,6 in 2022. Amalia is dit jaar voor het eerst beoordeeld. De prinses krijgt een 7 als cijfer.

Toen Willem-Alexander tien jaar geleden koning werd, kreeg hij een 7,2 als beoordelingscijfer. In 2020 werd hij het meest gewaardeerd met een 7.7 Máxima kreeg van 2017 tot en met 2020 een 8 als cijfer, wat ook haar beste beoordeling is. Tijdens de coronapandemie is de steun voor de monarchie flink gedaald. Dat lijkt een verband te hebben met de affaires waar de koninklijke familie toen mee te maken had, zoals hun veelbesproken reis naar Griekenland.

Jongeren beoordelen Willem-Alexander en Máxima lager dan ouderen. Amalia geven jongeren en ouderen hetzelfde cijfer.

Het vertrouwen in de koning en de tevredenheid met zijn functioneren lijken zich na twee jaar van dalingen ook niet te herstellen. Ongeveer de helft van de Nederlanders heeft vertrouwen in de koning (46 procent) en een vergelijkbaar aandeel is tevreden met zijn functioneren (47 procent). Ook neemt de ontevredenheid over Willem-Alexander toe. Máxima kan op meer vertrouwen rekenen van de Nederlander (59 procent) en een ruime meerderheid vindt haar van toegevoegde waarde op het koningschap.