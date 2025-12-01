Raymann: vergiffenis voor koning Willem-Alexander is nieuw begin

De vergiffenis die koning Willem-Alexander maandag kreeg in Suriname markeert een “nieuw begin”, volgens cabaretier Jörgen Raymann. “Dit geeft wel aan dat er een nieuw tijdperk aanbreekt”, vertelde Raymann maandag in RTL Tonight.

Raymann heeft er nooit aan getwijfeld of Nederland en Suriname gezamenlijk aan een toekomst zouden kunnen werken. “Suriname is eigenlijk die zoon of dochter die als eerste uit huis ging”, aldus Raymann. “Curaçao, Aruba en de rest, dat zijn de kinderen die thuis zijn gebleven. Maar die oudste dochter ging uit huis en die heeft haar eigen weg gevonden. Het heeft een tijdje geduurd. Het heeft om allerlei redenen gebrouilleerd met pa en ma.” Volgens de cabaretier komt “de familie” nu weer bij elkaar.

Maandag accepteerden Surinaamse nazaten van tot slaaf gemaakten en inheemse gemeenschappen de excuses die Willem-Alexander in 2023 maakte voor het Nederlandse slavernijverleden. Ook gaven ze de koning vergiffenis voor het gebrek aan handelen van zijn voorouders in de tijd van slavernij in de Nederlandse koloniale gebieden.

Het koninklijk paar is deze week in Suriname voor een staatsbezoek. Het is het eerste staatsbezoek aan het land in 47 jaar.