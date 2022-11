Recensenten kritisch over vijfde seizoen van The Crown

Het vijfde seizoen van de Netflix-hit The Crown krijgt fikse kritiek van Britse en Amerikaanse recensenten. Onder meer het script en het acteerwerk van sommige hoofdrolspelers vallen niet in de smaak.

The Guardian geeft twee van de vijf sterren aan de nieuwe reeks over de Britse koninklijke familie, die vanaf woensdag te zien is. “De cast is cartoonesk, het plot zit vol met saaie speeches en meerdere afleveringen hadden in zijn geheel de prullenbak in gekund”, schrijft de recensent van de Britse krant. De BBC geeft een ster meer, maar spreekt desondanks over een “aangrijpende, maar slecht-vertelde soap”.

Het Amerikaanse vakblad Variety vindt Imelda Staunton, die na Claire Foy (seizoen 1-2) en Olivia Colman (seizoen 3-4), de rol van koningin Elizabeth speelt geen succes en Dominic West als Charles is volgens het tijdschrift verkeerd gecast. “Dit is geen seizoen waar ik met veel plezier op terugkijk”, aldus de recensent.

Eindeloze afleiding

Filmwebsite Deadline heeft nog minder genoten van het spel van Dominic West. “West is een eindeloze afleiding als acteur die zich telkens in bochten moet wringen om een personage te worden dat hij gewoon niet is en nooit zou moeten zijn.”

Over Elizabeth Debicki als prinses Diana zijn de critici enthousiaster. Volgens onder meer entertainmentsite The Wrap “steelt” zij de show. “Uitgerust met de perfecte, met oogpotlood omlijnde ogen om de overleden prinses te spelen, belichaamt zij de kwetsbaarheid en vastberadenheid van een vrouw die ten einde raad is.”

In aanloop naar de het vijfde seizoen kreeg The Crown kritiek van onder anderen voormalig premiers John Major en Tony Blair. Laatstgenoemde sprak over “complete onzin” en ook Major vond het niet kunnen dat Netflix de gebeurtenissen in de serie als feiten presenteert terwijl het om fictie gaat. De streamingdienst voegde vanwege de aanhoudende kritiek een disclaimer toe om aan te geven dat de serie is “geïnspireerd op echte gebeurtenissen”.