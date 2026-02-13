Rechter in zaak-Høiby waarschuwt media na overtreden fotoverbod

De media die vorige week het fotoverbod schonden rondom de rechtszaak tegen Marius Borg Høiby komen er voorlopig met een waarschuwing vanaf. Ze mogen het proces blijven volgen, maar kunnen nog wel boetes krijgen.

De rechter zei vrijdag volgens Noorse media dat de overtredingen “gemakkelijk vermeden hadden kunnen worden”. Hij hoopt dat het bij een incident blijft en dat het een les is voor iedereen die de zaak volgt. Het gaat om journalisten van Dagbladet, Aftenposten en NRK.

De rechtbank in Oslo had voor aanvang van de zaak-Høiby duidelijk gecommuniceerd dat de zoon van kroonprinses Mette-Marit niet gefotografeerd mag worden. Het verbod geldt ook voor de schermen in de rechtszaal en de schermen in de publiekszalen.