Rechter wil dat visum prins Harry dinsdag openbaar wordt gemaakt

Een rechter in Washington heeft bevolen dat het visum van de Britse prins Harry uiterlijk dinsdag openbaar wordt gemaakt. Dat melden Britse media. Op deze manier moet voor eens en altijd duidelijk worden of Harry heeft gelogen over zijn drugsgebruik in het verleden. De rechter stelt dat een deel van het visum niet openbaar hoeft te worden gemaakt. Het is niet duidelijk om welk deel het gaat.

De conservatieve denktank Heritage Foundation startte in 2023 een procedure om de overheid te dwingen de immigratiegegevens van de hertog van Sussex openbaar te maken. De 40-jarige Harry woont al sinds 2020 in Californië met zijn vrouw Meghan.

In zijn biografie Spare en in de Netflix-serie Harry vertelde de prins hoe hij in het verleden experimenteerde met drugs. Hij gaf onder meer toe dat hij ooit cocaïne, wiet en paddo’s heeft gebruikt.

Trump

De Amerikaanse autoriteiten vragen bij visumaanvragen regelmatig naar informatie over drugsgebruik. Dat kan een reden zijn om een visum te weigeren. Daardoor is de vraag gerezen of de autoriteiten wel de regels hebben gevolgd, of dat Harry een voorkeursbehandeling heeft gekregen.

De Amerikaanse president Donald Trump liet recent in een interview al weten dat hij niet van plan is om Harry het land uit te zetten. “Hij heeft al genoeg problemen met zijn vrouw”, aldus Trump tegen The New York Post.