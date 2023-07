Reclamewaakhond: communicatie rond kroningsconcert was misleidend

De BBC en Ticketmaster hebben mensen misleid met berichten over de loting voor het concert rond de kroning van koning Charles in mei. De Britse reclamewaakhond Advertising Standards Agency (ASA) oordeelde woensdag dat BBC Studios verscheidene reclameregels heeft geschonden.

De ASA kreeg in totaal 98 klachten binnen van mensen die hun tickets voor het concert niet konden innen. Zij kregen een felicitatiemail binnen waarin stond dat zij via de loting een ticket hadden bemachtigd. Daar stond ook in dat mensen nog tot 27 april de tijd hadden om hun tickets te claimen, maar dat bleek soms dus niet het geval.

De reclame-autoriteit heeft de BBC en Ticketmaster gevraagd om in de toekomst zorgvuldiger te zijn in hun communicatie en niet te impliceren dat mensen tickets toegewezen hebben gekregen als dat nog niet het geval is. Ook moeten de partijen in de toekomst aangeven dat het principe ‘wie het eerst komt, wie het eerst maalt’ geldt.

In een reactie op het oordeel laat de BBC weten dat het nooit de bedoeling was om te misleiden, maar de uitspraak van de ASA te accepteren. Een woordvoerder van de omroep herhaalt ook de excuses voor de slecht verwoorde email. “We hebben stappen ondernomen om ervoor te zorgen dat deze situatie zich niet herhaalt.”

Tijdens het kroningsconcert bij Windsor Castle stonden verscheidene wereldsterren op het podium. Onder anderen Lionel Richie en Katy Perry gaven een optreden.